Лига Европы, ответные матчи 1/8 финала

Рейнджерс – Славия – 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Олайинка, 14, Станчу, 74

Удаления: Руф, 62, Балогун, 72 (оба – Рейнджерс)

Янг Бойз – Аякс – 0:2 (0:3)

Голы: Нерес, 21, Тадич, 49 (пен.)

Милан – Манчестер Юнайтед – 0:1 (1:1)

Гол: Погба, 49

Рейнджерс имел хорошие шансы на проход после ничьей на выезде, но Славия не собиралась завершать свой путь в еврокубках. Чехи подтвердили намерения быстрым голом Питера Олайинки. Подопечные Джеррарда явно не ожидали такой дерзости и почти не создавали моментов до перерыва. Затем все стало еще хуже для хозяев. Руф умудрился получить прямую красную всего через 7 минут после выхода на замену (прямой ногой влетел в голкипера). "Подвиг" партнера повторил Балогун, правда, здесь была вторая желтая. Станчу роскошным ударом со штрафного попал точно в девятку, похоронив надежды шотландских грубиянов.

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Аякс снова не заметил сопротивления Янг Бойз. Швейцарцам не помог даже искусственный газон родного стадиона. Героем встречи стал 32-летний Тадич. Серб в первом тайме ассистировал Нересу, а после перерыва реализовал пенальти – 5:0 в пользу чемпиона Нидерландов по сумме двух матчей.

Центральное противостояние 1/8 финала завершилось победой Манчестер Юнайтед. Команды очень осторожно провели первую половину и голов не забили. Ключевым стал выход Поля Погба в перерыве. Игроки Милана устроили хаос в собственной штрафной, позволив французу расстрелять Доннарумму с близкого расстояния. У Милана был свой "суперджокер" – Златан Ибрагимович. Швед вышел на 65 минуте и имел едва не лучший момент встречи, но Дин Хендерсон отразил удар с близкого расстояния. Несколько опасных забегов выполнил и Тео Эрнандес – все было бесполезно. Манчестер Юнайтед добыл фирменную победу на выезде и окончательно сформировал список участников 1/4 финала ЛЕ.

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