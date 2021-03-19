Инцидент произошел в середине второго тайма, когда обстановка между командами несколько обострилась. Защитник Славии Ондржей Кудела будто бы оскорбил игрока Рейнджерс Глена Камара из-за цвета его кожи.

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"Я сильно взбешен. Сложно описать, что я чувствую сейчас, потому что я знаю Глена Камара и доверяю ему на 100%. Это очень обидно, слишком много такого происходит в мировом футболе. Игрок Славии был причиной этого, и потом ситуация обострилась еще больше. К футболистов присоединились болельщики, а расизм растет и усиливается. Что-то надо с этим делать.

Это не моя компетенция, но я поддерживаю Глена Камара. Я на 100% верю в обвинения в расизме. Другие игроки, которые стояли рядом, тоже слышали это. Я готов стать рядом с ним и поддержать. Теперь эта ситуация – в компетенции УЕФА. Надеюсь, что эту историю не будут замалчивать", – приводит слова Джеррарда The Athletic.

Впрочем, на этом история не закончилась. Уже после поединка чешского грубияна наказали, побив прямо на территории стадиона. Славия долго не могла попасть в свою раздевалку, а потом и покинуть стадион, а из-за инцидента с избиением Куделы даже вызвали полицию.

Отметим, что скандал не помешал чехам уверенно обыграть Рейнджерс (2:0) и выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

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