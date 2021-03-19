"Славія рішуче відкидає огидні звинувачення в расизмі на адресу одного з капітанів команди Ондржея Кудели. Славія – це міжнародний клуб, в основі якого – повага до наших суперників і взаємна повага до всіх народів і культур.

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Після одного з грубих фолів Ондржей Кудела звернувся до одного з гравців Рейнджерс. "Я сказав йому: "Ти довбаний хлопець" (You f**king guy – прим.). Це було сказано на емоціях, але я категорично заперечую, що в цих словах було щось расистське".

Гравці Славії зіткнулися з безпрецедентно грубою грою суперників. У новітній історії єврокубків вони ніколи не бачили подібного в жодному матчі, в якому брали участь. Багато жорстких фолів привели до травм наших футболістів. Воротар Ондржей Коларж потрапив до лікарні з десятьма швами на голові.

Після закінчення гри нашу команду не пустили в роздягальню. На Куделу напав Камара, який вдарив його кулаком в голову на очах Стівена Джеррарда. Навіть присутні на місці події представники УЄФА були шоковані такою поведінкою. Зараз команда в безпеці, її супроводжує шотландська поліція", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Славії.

Нагадаємо, наставник Рейнджерс Стівен Джеррард звинуватив Куделу у расизмі на адресу його підопічного Глена Камари. Окрім цього, поєдинок Ліги Європи запам'ятався грубістю з боку шотландців, які отримали дві червоні картки. Брудна гра суперника не завадила чехам впевнено обіграти Рейнджерс (2:0) та вийти до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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