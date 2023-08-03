Лидер молодежной сборной Украины может оказаться в АПЛ – победитель еврокубка следит за полуфиналистом Евро
Украинский защитник Максим Таловеров может сменить Славию на Вест Хэм.
Лондонский Вест Хэм интересуется защитником молодежной сборной Украины Максимом Таловеровым. Об этом сообщает Sport.ua.
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По информации источника, скауты английского клуба присутствовали на всех матчах молодежной сборной Украины на Евро-2023, где внимательно просматривали именно Таловерова.
В составе команды из Лондона, которая выиграла Лигу конференций 2022/23, есть два чеха – Томаш Соучек и Владимир Цоуфал. Оба игрока обороны перешли из Славии, с которой у Вест Хэма сложились хорошие деловые отношения.
.Контракт Таловерова принадлежит пражской Славии. Первую часть сезона он выступал на правах аренды за Слован Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию в ЛАСК. Контракт со Славией действует до лета 2026 года. Недавно 23-летний центрбек в составе молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023.
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