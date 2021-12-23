Защитник Славии Тарас Качараба имеет шикарные показатели по итогам первой половины сезона в чемпионате Чехии.

Украинец возглавил рейтинг лучших игроков чешского первенства по версии Instat, информирует Команда№1. В этом сезоне он провел 14 матчей, а средняя оценка по версии статистического портала составляет 263 балла.

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Интересно, что он на 10 очков опередил ближайших преследователей – защитника Спарты Давида Ганцко и хавбека Спарты Лукаша Гараслина.

Добавим, что Качараба также входит в десятку лучших игроков чешской лиги по точности передач (88%). Такой же показатель у еще одного украинца, защитника молодежки Максима Таловерова, защищающего цвета Ческе-Будейовице.

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