"Первые месяцы войны не прошли даром", – написал Алиев в Instagram, выложив фото своего удостоверения УБД. После появления нескольких не слишком приятных комментариев 38-летний Александр, который, как известно, родился в российском Хабаровске, удалил пост, опубликовав эмоциональный сторис.

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"Всем привет. Хочу сказать такие слова пид***сам. Именно пид***сам. То, что я сегодня выложил, а потом удалил. Я прочитал комментарии и пишут там: "За что ему дали?". Я написал: "Первые месяцы войны просто так не прошли". И мне очень приятно, что меня сегодня наградили.

Но хочу вам сказать, ган**нчики. Тогда, когда началась полномасштабная война, вы все что-то были на дорогах и начали сь*бываться. Кто-то на запад Украины, кто-то – в Европу. Ну а я остался здесь, потому что я – украинец, и здесь, в Украине, я стал Алиевым. И благодаря киевскому Динамо. Я стал и начал защищать нашу страну, а вы сейчас уже начали кукарекать. Пид***сы, сосите х*й", – сказал бывший лидер Динамо.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Александр Алиев сначала пошел в терроборону Киева, а затем подписал контракт и начал военную службу в Вооруженных Силах Украины.

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