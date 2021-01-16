"Слава Богу, что я уже на пенсии": Фергюсон – о Ливерпуле накануне дерби с Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ Алекс Фергюсон счастлив, что не встретится с сегодняшним Ливерпулем в рамках принципиального дерби.
"Я всегда считал дерби Манчестер Юнайтед и Ливерпуля игрой сезона. Если коротко, то это наиболее успешные команды в Великобритании, если сложить все трофеи, которые они выиграли в сумме.
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Очевидно, что, если Манчестер Юнайтед намерен что-то выигрывать, он обязан обыгрывать Ливерпуль. Ситуация похожа на ту, когда я был в Абердине и мне необходимо было обыгрывать Рейнджерс и Селтик, чтобы выиграть что-нибудь, хотя, конечно, психологический подъем от победы добавляет уверенности.
Успех Ливерпуля в 70-80-е годы был феноменальным. Чтобы повторить его, мне пришлось пойти по пути, который всегда был тяжелым. В конце концов, это обернулось для нас фантастическим образом. Слава богу, я уже был на пенсии, когда видел игру Ливерпуля в последние два сезона. Они феноменальны. Я очень уважаю этот клуб и всегда уважал", – цитирует Фергюсона Goal.
К слову, "красные дьяволы" опережают подопечных Клоппа на три пункта на вершине турнирной таблицы АПЛ перед очным противостоянием.
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