"Я завжди вважав дербі Манчестер Юнайтед та Ліверпуля грою сезону. Якщо коротко, то це найуспішніші команди в Великобританії, якщо скласти всі трофеї, які вони виграли в сумі.

Каррагер: Ліверпуль має поставити Манчестер Юнайтед на місце

Очевидно, що, якщо Манчестер Юнайтед має намір щось вигравати, він зобов'язаний обігрувати Ліверпуль. Ситуація схожа з тією, коли я був в Абердіні і мені необхідно було обігрувати Рейнджерс і Селтік, щоб виграти що-небудь, хоча, звичайно, психологічний підйом від перемоги додає впевненості.

Успіх Ліверпуля в 70-80-і роки був феноменальним. Щоб повторити його, мені довелося піти дорогою, яка завжди була важкою. Зрештою, це обернулося для нас фантастичним чином. Слава богу, я вже був на пенсії, коли бачив гру Ліверпуля в останні два сезони. Вони феноменальні. Я дуже поважаю цей клуб і завжди поважав", – цитує Фергюсона Goal.

До слова, "червоні дияволи" випереджають підопічних Клоппа на три пункти на вершині турнірної таблиці АПЛ перед очним протистоянням.

Манчестер Юнайтед лідирує в АПЛ вперше з часів Фергюсона – ренесанс Погба та мрії про титул перед принциповою битвою