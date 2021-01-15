"Я считаю, что для Ливерпуля эта игра важнее, чем для Юнайтед. На них лежит больше бремени.

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Если МЮ достигнет в гостях результата, тогда появится вера в то, что они могут выиграть чемпионат. Люди думают, что Манчестер Юнайтед может упасть в таблице, а Ливерпуль все еще имеет преимущество, но если манкунианцы выиграют на Энфилде, это шокирует АПЛ.

Это матч, в котором Ливерпулю нужно показать, что они чемпионы. Ливерпуль должен достичь результата и показать игру, которая поставит Манчестер Юнайтед на место", – цитирует Каррагера Sky Sports.

К слову, "красные дьяволы" опережают подопечных Клоппа на три пункта на вершине турнирной таблицы АПЛ перед очным противостоянием.

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