До перерыва мяч попал в перекладину обоих ворот. Айлинг со всей силы всадил в партнера (Диего Льоренте), от которого кожаный и полетел в каркас. Потом Робертс целил в девятку ворот Челси, но Менди кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

Челси на выезде не сумел дожать Лидс – подопечные Тухеля упустили шанс догнать Лестер

После перерыва вратари продолжали демонстрировать чудеса реакции, сохранив на табло нули. Это позволило Томасу Тухелю повторить рекорд Сколари по продолжительности дебютной беспроигрышной серии во главе Челси – 12 матчей (у немца 8 побед и 4 ничьи).