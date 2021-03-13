Нудний рекорд Тухеля у відеоогляді матчу Лідс – Челсі
17:58 - Читать на русском
Лідс та Челсі розписали нульову нічию в 28 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу.
До перерви м'яч влучив у поперечку обох воріт. Айлінг з усієї сили вгатив у партнера (Дієго Льоренте), від якого шкіряний і полетів у каркас. Згодом Робертс цілив у дев'ятку воріт Челсі, але Менді кінчиками пальців перевів м'яч у поперечину.
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По перерві воротарі продовжували демонструвати дива реакції, зберігши на табло нулі. Це дозволило Томасу Тухелю повторити рекорд Сколарі за тривалістю дебютної безпрограшної серії на чолі Челсі – 12 матчів (у німця 8 перемог та 4 нічиї).
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