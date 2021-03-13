До перерви м'яч влучив у поперечку обох воріт. Айлінг з усієї сили вгатив у партнера (Дієго Льоренте), від якого шкіряний і полетів у каркас. Згодом Робертс цілив у дев'ятку воріт Челсі, але Менді кінчиками пальців перевів м'яч у поперечину.

Челсі на виїзді не зумів дотиснути Лідс – підопічні Тухеля втратили шанс наздогнати Лестер

По перерві воротарі продовжували демонструвати дива реакції, зберігши на табло нулі. Це дозволило Томасу Тухелю повторити рекорд Сколарі за тривалістю дебютної безпрограшної серії на чолі Челсі – 12 матчів (у німця 8 перемог та 4 нічиї).