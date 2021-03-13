Челси на выезде не сумел дожать Лидс – подопечные Тухеля упустили шанс догнать Лестер
В рамках 28-го тура АПЛ Лидс в родных стенах удержал ничью с Челси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 28-й тур
Лидс – Челси – 0:0
Кристал Пэлас – Вест Бромвич – начало в 17:00
Эвертон – Бернли – начало в 19:30
Челси подходил к выездному матчу против Лидса имея в своем активе 12-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах – после назначения Тухеля лондонцы не перестают удивлять прекрасными результатами. Ситуация подопечных Марсело Бьелсы была значительно хуже – четыре поражения в пяти последних поединках.
С первых минут "синие" были значительно активнее, но хозяева тоже не отсиживались в обороне и постоянно огрызались опасными контратаками. На 37-й Лидс потерял одного из ключевых игроков – поле покинул травмированный Бэмфорд. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.
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Ближе к середине второго тайма оба наставника бросили в бой свежие силы, однако на ход поединка это не повлияло. "Пенсионеры" продолжали безрезультатно атаковать, а хозяева в основном оборонялись, изредка выходя на половину поля соперника. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.