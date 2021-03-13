В рамках 28-го тура АПЛ Лидс в родных стенах удержал ничью с Челси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 28-й тур

Лидс – Челси – 0:0

Кристал Пэлас – Вест Бромвич – начало в 17:00

Эвертон – Бернли – начало в 19:30

Челси подходил к выездному матчу против Лидса имея в своем активе 12-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах – после назначения Тухеля лондонцы не перестают удивлять прекрасными результатами. Ситуация подопечных Марсело Бьелсы была значительно хуже – четыре поражения в пяти последних поединках.

С первых минут "синие" были значительно активнее, но хозяева тоже не отсиживались в обороне и постоянно огрызались опасными контратаками. На 37-й Лидс потерял одного из ключевых игроков – поле покинул травмированный Бэмфорд. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Ближе к середине второго тайма оба наставника бросили в бой свежие силы, однако на ход поединка это не повлияло. "Пенсионеры" продолжали безрезультатно атаковать, а хозяева в основном оборонялись, изредка выходя на половину поля соперника. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

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