Скауты клуба Серии А посетили товарищеский матч между командой Скрипника и Шкендией (1:1), утверждает Zaryalg.com. Правда, название клуба не уточняется.

Заря официально отпустила трех игроков в клуб Первой лиги

Итальянцы хотели посмотреть трех игроков Зари – Владислава Кабаева, Егора Назарину и Владислава Кочергина. Все трое вышли в старте луганчан, однако голом не отметились.

Добавим, что Назарина провел 18 матчей в текущем сезоне и отдал 3 результативные передачи. Статистика Кочергина – 6+3 в 18 матчах, а Кабаева – 1+4 в 19 поединках.

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