"Він все прожив, все виграв. Для нього немає авторитетів – йому байдуже, з ким і де грати. Денис – такий Денис.

Колишній капітан Динамо боявся, що Гармаш підірве будинок: "Для мене "корона" не така небезпечна, як він"

Я його перевиховувати не буду. Якби йому було 13 років чи 18... Або 23 хоча б, то я міг би розповідати йому, мовляв, у майбутньому страждатимеш. Але він уже такий – його не переробити.

Отримує жовту – трохи відразу розпускається. Він має авторитет, у спілкуванні дуже приємний і спокійний. Сам собі на думці, але такі нам потрібні", – сказав Скрипник у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Гармаш приєднався до Металіста 1925 у січні 2024 року. У 3-х матчах за харків'ян він забив у гол (у ворота Динамо).

Металіст 1925 перервав 7-матчеву серію поразок, розписавши нічию з ЛНЗ – команди забивали тільки з пенальті