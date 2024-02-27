По словам 36-летнего Морозюка, он реально боялся, что Гармаш может взорвать весь дом из-за своего не слишком высокого уровня ответственности.

"В Турции Гармаш жил подо мной. Я боялся ночевать в квартире, потому что в Турции у нас были газовые баллоны. Я реально боялся, не мог уснуть. Гармаш – это такой тип, который может открутить, а потом сказать: "Да, забыл", а газ может хе*ачить.

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Я реально боялся за весь дом. Некоторое время я жил на базе. Уже когда начался COVID-19, то на базе стало тяжеловато, я заехал в квартиру. Но я ему иногда даже писал: "Ты газ проверил?".

Мне тогда даже по поводу "короны" звонили. Я говорю: "Я не того боюсь. Для меня "корона" не так опасна, как Гармаш. Я с двумя вирусами борюсь". Но с ним всегда весело", – рассказал Морозюк в эфире подкаста на Брутальном футболе.

Напомним, Гармаш и Морозюк вместе выступали за Ризеспор во второй части сезона 2020/21. Денис продержался в турецком клубе только полгода, а сейчас экс-динамовец защищает цвета Металлиста 1925. Николай отдал Ризеспору 2,5 года карьеры, а бутсы на гвоздь повесил в 2023-м.

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