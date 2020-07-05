Скрипник выделил самых выносливых футболистов Зари

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник рассказал о физической подготовке своей команды.

"Кто самый выносливый? Таких несколько. У нас почти все матчи играют Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Тымчик и Богдан Михайличенко. Надо иметь хорошую физическую составляющую, чтобы и в атаке сыграть, и вернуться для работы в защите. Это все корректируется, когда натягиваешь тактику на способности ребят.

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Футбол, который мы показываем, это трудоемкая работа. Там если один не побежит или что-то не сделает – вся групповая работа сводится на нет. Это должно быть синхронно. Или когда включается группа атаки. Если ее не подпитывать агрессией полузащиты, тогда все теряет смысл", – сказал Скрипник в программе "Трендец".

Напомним, Заря после 28-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 53 пункта. Уже сегодня луганчане в случае успеха в матче с Александрией смогут потеснить со второго места Динамо.

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