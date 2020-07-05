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Скрипник выделил самых выносливых футболистов Зари

5 июля 14:17 - Читати українською
Скрипник выделил самых выносливых футболистов Зари
Виктор Скрипник / ФК Шахтер

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник рассказал о физической подготовке своей команды.

45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
 
Валерий Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерий Лучкевич
45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Кто самый выносливый? Таких несколько. У нас почти все матчи играют Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Тымчик и Богдан Михайличенко. Надо иметь хорошую физическую составляющую, чтобы и в атаке сыграть, и вернуться для работы в защите. Это все корректируется, когда натягиваешь тактику на способности ребят.

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Футбол, который мы показываем, это трудоемкая работа. Там если один не побежит или что-то не сделает – вся групповая работа сводится на нет. Это должно быть синхронно. Или когда включается группа атаки. Если ее не подпитывать агрессией полузащиты, тогда все теряет смысл", – сказал Скрипник в программе "Трендец".

Напомним, Заря после 28-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 53 пункта. Уже сегодня луганчане в случае успеха в матче с Александрией смогут потеснить со второго места Динамо.

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