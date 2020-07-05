Скрипник виділив найвитриваліших футболістів Зорі

Головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник розповів про фізичну підготовку своєї команди.

"Хто найвитриваліший? Таких декілька. У нас майже всі матчі грають Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Олександр Тимчик та Богдан Михайліченко. Треба мати гарну фізичну складову, щоб і в атаці відіграти, і повернутися для роботи в захисті. Це все коригується, коли натягуєш тактику на здатності хлопців.

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Футбол, який ми показуємо, це трудомістка робота. Там якщо один не побіжить або щось не зробить – вся групова робота зводиться нанівець. Це повинно бути синхронно. Чи коли включається група атаки. Якщо її не підживлювати агресією півзахисту, тоді все втрачає сенс", – сказав Скрипник у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Зоря після 28-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 53 пункти. Вже сьогодні луганці у разі успіху в матчі з Олександрією зможуть потіснити з другого місця Динамо.

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