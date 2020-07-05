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Скрипник виділив найвитриваліших футболістів Зорі

14:17 - Читать на русском
Скрипник виділив найвитриваліших футболістів Зорі
Віктор Скрипник / ФК Шахтар

Головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник розповів про фізичну підготовку своєї команди.

45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
 
Валерій Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерій Лучкевич
45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Хто найвитриваліший? Таких декілька. У нас майже всі матчі грають Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Олександр Тимчик та Богдан Михайліченко. Треба мати гарну фізичну складову, щоб і в атаці відіграти, і повернутися для роботи в захисті. Це все коригується, коли натягуєш тактику на здатності хлопців.

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Футбол, який ми показуємо, це трудомістка робота. Там якщо один не побіжить або щось не зробить – вся групова робота зводиться нанівець. Це повинно бути синхронно. Чи коли включається група атаки. Якщо її не підживлювати агресією півзахисту, тоді все втрачає сенс", – сказав Скрипник у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Зоря після 28-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 53 пункти. Вже сьогодні луганці у разі успіху в матчі з Олександрією зможуть потіснити з другого місця Динамо.

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