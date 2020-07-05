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Кривцов признался, против кого из украинских команд играть сложнее всего

5 июля 13:48 - Читати українською
Кривцов признался, против кого из украинских команд играть сложнее всего
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник "оранжево-черных" назвал команду, которая доставляет ему наибольшие трудности.

"Лично мне сложнее всего с Зарей. Луганчане тактически грамотно выстраивают игру, к тому же, у них налажен хороший высокий прессинг", – сказал Кривцов в комментарии журналисту журнала "Футбол" Валерию Пригорницкому.

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Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Украины против Динамо Кривцов на поле так и не появился, просидев всю игру в запасе. В текущем сезоне Сергей провел за "горняков" 33 поединка во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 4 млн евро.

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Теги
УПЛ Заря Заря Шахтер Шахтер Сергей Сергей Кривцов
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