Заря – Александрия: анонс матча УПЛ

Заря в рамках 29-го тура УПЛ принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

После поражения Динамо в Классическом луганская Заря может обойти киевлян в турнирной таблице – пока что дистанция между основными претендентами на серебро составляет два зачётных балла. Через два тура у "мужиков" очная встреча с "бело-синими", а в одном очке позади идёт Десна, которая также имеет очный матч с Зарёй впереди. Словом, осечка с Александрией может дорого стоить.

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В текущем сезоне Заря ещё ни разу не побеждала Александрию – в активе "желто-чёрных" две минимальные победы в родных стенах, победа на выезде со счётом 1:2 и проход в 1/8 финала Кубка в серии пенальти. Команда Владимира Шарана для луганчан является тем же, чем они в своё время были для Днепра – максимально неудобный соперник, грамотно закрывающийся всем составом на своей половине и вылетающий в хорошие контратаки. Подопечным Виктора Скрипника трудно вскрыть этот блок, они вынуждены перекатывать мяч взад-поперёк и ограничиваться минимальным количеством моментов. Да и в целом рестарт чемпионата у "мужиков" выглядит неоднозначным – в первых трёх турах даже Колос в меньшинстве набивал лучший показатель ожидаемых голов.

Впрочем, в последних поединках Заря снова напомнила про своем лучший футбол, уверенно переиграв закрытую и заточенную на быстрые контратаки Десну, а также расписав нулевую ничью с Шахтером – хотя там не всё получилось гладко. Матч против Александрии покажет, насколько выздоровели "мужики" после провального рестарта в первых трёх турах.

Александрии, к сожалению, в текущем чемпионате уже нечего терять. Ничего, кроме чести: "желто-чёрные" проиграли четыре последних матча с общим счетом 15:5 – причем дважды подряд их вынесли по 5:1. В предыдущем туре команду довольно уверенно переиграл Колос, и в СМИ с новой силой начали писать новости со слухами о возможном увольнении Владимира Шарана и назначением Висенте Гомеса. В любом случае, действующий обладатель бронзовых медалей "поплыл", а шансов на третье место уже нет – до него аж 10 очков.

Тем не менее, конкретно против Зари александрийцы в текущем сезоне выступают шикарно. Все три победы и проход в Кубке были заслуженными, хотя в каждом поединке были отдельные "но" – где-то назначали пенальти на 90+4-й за сомнительное падение, где-то были кадровые проблемы, где-то луганчане запороли свои моменты, но в целом подопечные Владимира Шарана выглядели слишком неудобно для "мужиков". Сегодня им нужно реализовать этот навык, ведь пятое подряд поражение для пока ещё действующего обладателя бронзы – это катастрофа.

Кадровая ситуация

У Зари ситуация с составом стабильная. В лазарете остаются два вратаря (Никита Шевченко и Заури Махарадзе), Сергей Майборода и Максим Казаков (есть такие футболисты), а в списке дисквалифицированных находится только Ловро Цвек – далеко не самый важный игрок. Зато, после отстранения возвращаются в основу Евгений Чеберко и Виталий Вернидуб. Других кадровых проблем у Виктора Скрипника нет.

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Александрии не сможет помочь лучший футболист – Кирилл Ковалец перебрал карточек. Кроме того, травму залечивает Андрей Запорожан, а участие Дмитрия Гречишкина в матче против Зари остаётся под вопросом. Словом, потери неприятны.

Ориентировочные составы на матч Заря – Александрия

Заря: Василь – Тымчик, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Леднев – Громов, Кабаев

Александрия: Билык – Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух – Довгий – Лучкевич, Банада, Задерака, Третьяков – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Заря в матче против Шахтера выглядела убедительно, пока Луиш Каштру не выпустил лидеров. С той же командой, только сильно мотивированной, Александрия устроила перестрелку со счетом 2:3, едва не сорвав чемпионскую вечеринку. Этот факт доказывает, что списывать "желто-чёрных" рано – они способны дать бой, они качественно закрываются, контратакуют и давят со стандартов. "Мужики" в течение всего сезона стабильно поставляли александрийцам максимум очков.

Впрочем, сейчас Александрия разобрана и демотивирована, у неё отсутствует лучший атакующий игрок, а в матчах против равных себе подопечные Владимира Шарана откровенно опозорились. Заря же уверенно вынесла Десну и могла прибить ослабленный Шахтер, да и определённый запас прочности за спиной луганчан ощущается. В конце концов, победа нужна им любой ценой – именно поэтому Зарю можно назвать фаворитом встречи. Впрочем, большого количества голов ожидать не стоит.

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