"Все знают, как сложно здесь играть. Эта команда по статистике у нас на 1-м месте в УПЛ по стандартам, ударами после стандартов. Очень мощная команда, которая очень хорошо играет на втором этаже. Поэтому я считаю, что ничья для нас – более позитив, чем негатив.

Пушка экс-форварда Шахтера в видеообзоре матча Колос – Металлист 1925 – 1:1

Комплимент моим ребятам, потому что они не стушевались, дальше играли в футбол, хотели сравнять, потом хотели выиграть. К сожалению, это не удалось, но, еще раз говорю, больше удовольствия, позитива от этой ничьей, чем, конечно, было бы, если бы мы проиграли.

Можно ли эту ничью считать за победу из-за длительной неудачной серии? Нет, это ничья. Победа – это нечто другое. Мы ее ждем, нельзя сказать, что ничего не делаем. Мы работаем, чтобы когда-то мы выиграли. Еще раз говорю: если мы будем так относиться к делу, как сегодня, то вскоре где-то мы выиграем.

Чем доволен в этом матче? Как я уже сказал, мы не стушевались, мы дальше играли в футбол, мы не только выбивали мяч. Были очень тяжелые единоборства, но это, еще раз говорю, Колос Ковалёвка, она отличается от всех остальных команд мощным футболом. Мы не просели, а гол забили из комбинации, которую наработали на тренировке", – сказал Скрипник в эфире УПЛ ТВ.

Металлист 1925 спас ничью против Колоса благодаря роскошной пушке от экс-форварда Шахтера