Колос и Металлист 1925 не смогли выявить сильнейшего в поединке 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Колос – Металлист 1925 на "Футбол 24".

Металлист 1925 начал активнее, но именно Колос повел в счете на 23-й минуте – Рангель классно замкнул подачу Цурикова с левого фланга.

Металлист 1925 спас ничью против Колоса благодаря роскошной пушке от экс-форварда Шахтера

Харьковчане отыгрались сразу после перерыва. Борячук получил мяч в метрах 30-ти после розыгрыша углового и решился на удар. Получился пушечный выстрел без шансов для Фесюна – 1:1. Имереков мог вывести Металлист 1925 вперед, но попал в перекладину.