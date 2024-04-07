"Усі знають, як складно тут грати. Ця команда за статистикою в нас на 1-му місці в УПЛ за стандартами, ударами після стандартів. Дуже потужна команда, яка дуже добре грає другим поверхом. Тож я вважаю, що нічия для нас – більш позитив, ніж негатив.

Гармата екс-форварда Шахтаря у відеоогляді матчу Колос – Металіст 1925 – 1:1

Комплімент моїм хлопцям, бо вони не знітилися, далі грали в футбол, хотіли зрівняти, потім хотіли виграти. На жаль, це не вдалося, але, ще раз кажу, більше задоволення, позитиву від цієї нічиєї, ніж, звичайно, було б, якби ми програли.

Чи можна цю нічию вважати за перемогу через тривалу невдалу серію? Ні, це нічия. Перемога – це щось інше. Ми її чекаємо, не можна сказати, що нічого не робимо. Ми працюємо, щоб колись ми виграли. Ще раз кажу: якщо ми будемо так ставитися до справи, як сьогодні, то незабаром десь ми виграємо.

Чим задоволений у цьому матчі? Як я вже сказав, ми не знітилися, ми далі грали в футбол, ми не тільки вибивали м'яч. Були дуже важкі єдиноборства, але це, ще раз кажу, Колос Ковалівка, вона відрізняється від усіх інших команд потужним футболом. Ми не просіли, а гол забили з комбінації, яку напрацювали на тренуванні", – сказав Скрипник в ефірі УПЛ ТБ.

Металіст 1925 врятував нічию проти Колоса завдяки розкішній гарматі від екс-форварда Шахтаря