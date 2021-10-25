"Есть матчи, которые очень важны в плане результата, ведь мы хотим давать бой в турнирной таблице, поскольку наши прямые конкуренты теряли очки, кроме лидеров. Мы буквально несколько дней назад играли в еврокубках, поэтому не могли иметь такую ​​свежесть игроков, как хотелось. у нас все еще много травмированных, но как таковой ротации у нас не было, только вместо поврежденного после ЦСКА Артема Громова в основе вышел Максим Лунев. Сыграли на ноль, смотрим дальше и надеемся, что наши травмированные игроки как можно быстрее присоединятся к нам.

Заря обыграла Колос и поднялась в еврокубковую зону

Чего можно ожидать на следующий поединок в плане ротации? Все будет зависеть от кадрового состояния футболистов. Мы надеемся, что наш лазарет уменьшится в своем количестве. Виталий Вернидуб и Жуниньо уже скоро к нам присоединятся, посмотрим, что скажет МРТ у Влада Кабаева и прогнозы будут на Артема Громова. Будем смотреть, но у нас такое правило: кто лучше, тот выходит в основном составе.

Следующая игра в Кубке Украины? В каждом поединке хочется одержать победу. Конечно, мы держим в памяти игру кубкового финала, поэтому идем вперед к новым свершениям. Это тот титул, за который нужно обязательно бороться, и с такими мыслями ехать во Львов", – цитирует Скрипника сайт Зари.

После 12-ти туров УПЛ Заря поднялась на 4-ю строчку. 28 октября луганчане встретятся с Движением в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

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