Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0 – видео голов и обзор матча
21:56 - Читати українською
Кривбасс разгромил Металлист 1925 в матче 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Кривбасс – Металлист 1925 на "Футбол 24".
завершено
Кривбасс повел в счете на 5-й минуте - Задерака забил в нижний угол после передачи Бандейры с фланга. Несмотря на преимущество криворожан, второй мяч удалось забить аж на 38-й – Микитишин головой замкнул навес Кузыка.
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Перед перерывом счет стал разгромным – это Лунёв в прыжке замкнул прострел низом Дибанго. Во втором тайме Мозиль еще несколько раз спасал Металлист 1925 от пропущенного гола, а игра завершилась со счетом 3:0 в пользу Кривбасса.
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