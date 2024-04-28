Кривбасс повел в счете на 5-й минуте - Задерака забил в нижний угол после передачи Бандейры с фланга. Несмотря на преимущество криворожан, второй мяч удалось забить аж на 38-й – Микитишин головой замкнул навес Кузыка.

Кривбасс за тайм разбил Металлист 1925 – подопечные Вернидуба закрепились на пьедестале

Перед перерывом счет стал разгромным – это Лунёв в прыжке замкнул прострел низом Дибанго. Во втором тайме Мозиль еще несколько раз спасал Металлист 1925 от пропущенного гола, а игра завершилась со счетом 3:0 в пользу Кривбасса.