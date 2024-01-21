"Я хотел Владлена Юрченко, и я его получил. Также я хотел и хочу Гармаша, который присоединится к нам – это тоже факт.

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Что касается других игроков, то контракты с ними еще не подписаны, но у нас есть диалог с футболистами, которых мы хотим видеть здесь. Все зависит от желаний, которые есть у руководств клубов и самих игроков. Когда уже будет факт перехода, тогда все увидите", – рассказал Скрипник в комментарии YouTube-каналу Football Hub.

Напомним, недавно Гармаш досрочно разорвал контракт с Осиеком после 4 месяцев пребывания в хорватском клубе (сыграл лишь в 4 матчах), получив статус свободного агента.

Металлист 1925 ушел на зимнюю паузу на двенадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 15 очков. Свой первый официальный поединок весной харьковчане проведут против Динамо (ориентировочно 24 февраля).

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