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Скрипник получил серьезное предложение от другого клуба, – Цыганык

20:35 - Читати українською
Скрипник получил серьезное предложение от другого клуба, – Цыганык
Виктор Скрипник / Фото из открытых источников

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно будущего наставника Зари Виктора Скрипника.

"У Скрипника достаточно серьезное предложение от другого клуба. У него был разговор с президентом Зари Евгением Геллером о перспективах команды.

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Для того, чтобы бороться в Лиге Европы и играть на хорошем уровне в УПЛ, нужно кадровое усиление. Первый раунд переговоров состоялся. Каким будет решение президента клуба, каким будет решение Скрипника – мы узнаем в ближайшие дни", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, в своем дебютном сезоне УПЛ Скрипник сумел финишировать с Зарей на третьей строчке, которая позволяет сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Игорь Цыганык
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