"Никто не верил, но Динамо проиграло": Скрипник резко ответил всем критикам Зари

"Я удивляюсь некоторым высказываниям о том, что Заря не взяла "серебро". В последнем туре мы играли против команды, которая ставила те же задачи, что и мы. Десна играла на победу. Мы сначала вообще проигрывали. Затем сравняли счет. Да, могли бежать сломя голову вперед, зная, что кто-то проигрывает в параллельном матче. А потом пропустить на последних секундах и остаться четвертыми.

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А потом все бы сказали: почему вы бежали вперед, зачем оно вам нужно было? Теперь вы вообще ни с чем. Поверьте, так все и было бы. Поэтому, ребята, иногда невозможно все предусмотреть. Если бы Десна была немотивированная или нам было нужно только побеждать, конечно, мы бы лезли на рожон, рисковали и бежали вперед. Но в этой игре играли по счету. Да, никто не верил, но Динамо проиграло. Еще раз говорю: на это смотреть в течение игры нам было некогда", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, луганчане имели исторический шанс занять второе место УПЛ, однако вместо необходимой победы довольствовались ничьей с Десной (1:1).

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