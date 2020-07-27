Скрипник отримав серйозну пропозицію від іншого клубу, – Циганик

"У Скрипника є досить серйозна пропозиція від іншого клубу. У нього була розмова з президентом Зорі Євгеном Геллером про перспективи команди.

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Для того, щоб боротися в Лізі Європи і грати на хорошому рівні в УПЛ, потрібно кадрове підсилення. Перший раунд переговорів відбувся. Яким буде рішення президента клубу, яким буде рішення Скрипника – ми дізнаємося в найближчі дні", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні УПЛ Скрипник зумів фінішувати із Зорею на третій сходинці, яка дозволяє зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

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