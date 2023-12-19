Виктор Скрипник, накануне покинувший Ворсклу (официально о его уходе все еще не сообщили), уже подписал контракт с Металлистом 1925 и стал главным тренером "желто-синих". Об этом сообщает Sport.ua.

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По информации источника, новое руководство харьковского клуба гарантировало 54-летнему наставнику по крайней мере ту же зарплату, которую он имел в Ворскле – 45 тысяч евро ежемесячно.

Отмечается, что преградой для перехода специалиста мог стать длительный срок контракта с полтавчанами, но невозможность "зелено-белых" выполнять условия соглашения позволила Скрипнику разорвать сотрудничество без компенсации. Уже в ближайшее время новый коуч Металлист 1925 определится со своим тренерским штабом.

Напомним, Скрипник возглавлял Ворсклу с июля 2022 года. На зимнюю паузу полтавчане ушли на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка. Металлист 1925 после 17-ти туров идет двенадцатым с 15-ю пунктами.

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