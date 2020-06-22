Скрипник оценил состояние Вернидуба после матча с Десной – защитник получил мощный удар коленом в голову

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал выступление своих подопечных в матче 27-го тура против Десны (2:1) и рассказал о состоянии здоровья Виталия Вернидуба.

"Игра вышла целостной. Было много моментов. Был контроль мяча хороший. Хорошая игра была с нашей стороны. Сопернику почти ничего не дали создать. Очень важная победа, исходя из того, за какие места мы боремся. Борьба еще не закончена. Но эта победа важна для психологии, и, думаю, она поможет нам в будущем.

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У Динамо есть в понедельник шанс увеличить или не увеличить отрыв. Мы же хотим выигрывать от игры к игре. Сейчас нам играть против уже действующего чемпиона – донецкого Шахтера. Будем стараться набирать очки.

У нас много травмированных. Будем стараться играть. Хочу сказать, что с Виталием Вернидубом все хорошо. Просто был сильный удар коленом в голову. Но удар прошел по касательной. Как говорят в боксе, упал в нокдаун. Но уже все в порядке. Мы с ним разговаривали. Рад, что мы выиграли и дотерпели", – приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, Заря минимально обыграла Десну (2:1) в матче прямых конкурентов за третье место. Луганчане набрали 52 очка и сравнялись с Динамо, Десна осталась четвертой с 49 пунктами в активе.

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