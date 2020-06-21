Десна – Заря – 1:2 – видео голов и обзор матча

Десна минимально уступила Заре в рамках 27-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Заря на Футбол 24.

Заря быстро вышла вперед в счете – после классной комбинации и передачи Юрченко пяткой Кочергин переправил мяч в ворота. Во второй половине луганчане удвоили преимущество – Михайличенко ударом со штрафного прошил Паста. Уже в компенсированное время Десна отыграла один мяч – Чеберко сфолил в своей штрафной и увидел перед собой красную карточку, а Фаворов реализовал пенальти.

Заря на выезде уверенно победила Десну в битве за третье место – луганчане догнали Динамо в таблице

Таким образом, Заря имеет в своем активе 52 очка, и сравнялась с Динамо (киевляне имеют матч в запасе). Десна идет четвертой с 49 пунктами в активе.