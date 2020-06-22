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Скрипник оцінив стан Вернидуба після матчу з Десною – захисник отримав потужний удар коліном в голову

00:20 - Читать на русском
Скрипник оцінив стан Вернидуба після матчу з Десною – захисник отримав потужний удар коліном в голову
Віктор Скрипник / фото: ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував виступ своїх підопічних у матчі 27-го туру проти Десни (2:1) та розповів про стан здоров'я Віталія Вернидуба.

90+8’ Денис Фаворов
 
Владислав Кочергін 6’
Богдан Михайліченко 55’
Євген Чеберко 90+7’
6’ Владислав Кочергін
55’ Богдан Михайліченко
90+7’ Євген Чеберко
90+8’ Денис Фаворов

"Гра вийшла цілісною. Було багато моментів. Був контроль м'яча хороший. Хороша гра була з нашого боку. Супернику майже нічого не дали створити. Дуже важлива перемога, виходячи з того, за які місця ми боремося. Боротьба ще не закінчена. Але ця перемога важлива для психології, і, думаю, вона допоможе нам в майбутньому.

Десна – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У Динамо є в понеділок шанс збільшити або не збільшити відрив. Ми ж хочемо вигравати від гри до гри. Зараз нам грати проти вже чинного чемпіона – донецького Шахтаря. Будемо намагатися набирати очки.

У нас багато травмованих. Будемо намагатися грати. Хочу сказати, що з Віталієм Вернидубом все добре. Просто був сильний удар коліном в голову. Але удар пройшов по дотичній. Як кажуть в боксі, впав у нокдаун. Але вже все в порядку. Ми з ним розмовляли. Радий, що ми виграли і дотерпіли", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Зоря мінімально обіграла Десну (2:1) в матчі прямих конкурентів за третє місце. Луганці набрали 52 очки та зрівнялись з Динамо, Десна залишилась четвертою з 49 пунктами в активі.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці

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Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ
21 червня
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Теги
Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Десна - Зоря Віталій Віталій Вернидуб
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