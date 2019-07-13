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Скрипник оценил потенциальных новичков Зари

15:26 32 Читати українською
Скрипник оценил потенциальных новичков Зари
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал работу потенциальных новичков команды.

Луганская Заря на словенском сборе просматривала 4 новичков: Николу Василя, Джоэля Абу Ханну, Дмитрия Иванисеню и Лазао.

Скрипник рассказал, какой футбол строит в Заре

"На днях ребята пройдут медицинское обследование, которое обязано быть в любом правильном европейском клубе.

Они внесли свою лепту в улучшение. Это видно. У нас сразу и конкуренция появилась на разных позициях. Хорошие ребята, с хорошим характером", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

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