Скрипник оценил потенциальных новичков Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал работу потенциальных новичков команды.

Луганская Заря на словенском сборе просматривала 4 новичков: Николу Василя, Джоэля Абу Ханну, Дмитрия Иванисеню и Лазао.

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"На днях ребята пройдут медицинское обследование, которое обязано быть в любом правильном европейском клубе.

Они внесли свою лепту в улучшение. Это видно. У нас сразу и конкуренция появилась на разных позициях. Хорошие ребята, с хорошим характером", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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