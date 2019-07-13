Скрипник рассказал, какой футбол строит в Заре

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал свое видение игры.

"Я не пришел сюда и сказал: "Так, стоп. Играем теперь вот так". Мне надо было увидеть качества футболистов. Эти качества подходят той или иной тактике. Есть игра с мячом, а есть – без мяча.

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Я хочу, чтобы футболисты получали удовольствие от игры с мячом. Они должны если не через короткий пас играть, то дорожить мячом.

Люди перестают получать удовольствие от футбола, когда начинается муторная работа: набрать форму, пробежать определенное количество километров. Когда найдется команда, которая быстрее, или такая же, а нет ощущения локтя партнера.

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Сначала я хочу задать своим подопечным атакующую модель игры, а уже потом научимся играть без мяча", – сказал Скрипник программе Вацко Light.