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Скрипник рассказал, какой футбол строит в Заре

10:07 23 Читати українською
Скрипник рассказал, какой футбол строит в Заре
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал свое видение игры.

"Я не пришел сюда и сказал: "Так, стоп. Играем теперь вот так". Мне надо было увидеть качества футболистов. Эти качества подходят той или иной тактике. Есть игра с мячом, а есть – без мяча.

Скрипник выразил отношение к украинским игрокам, которые едут в Россию

Я хочу, чтобы футболисты получали удовольствие от игры с мячом. Они должны если не через короткий пас играть, то дорожить мячом.

Люди перестают получать удовольствие от футбола, когда начинается муторная работа: набрать форму, пробежать определенное количество километров. Когда найдется команда, которая быстрее, или такая же, а нет ощущения локтя партнера.

Скрипник: Предложение Локомотива было более привлекательным, чем от Зари, но мне с этим жить

Сначала я хочу задать своим подопечным атакующую модель игры, а уже потом научимся играть без мяча", – сказал Скрипник программе Вацко Light.

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