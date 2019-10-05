toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД

Скрипник объяснил, почему Заря не смогла дожать Львов

5 октября 23:37 39 Читати українською
Скрипник объяснил, почему Заря не смогла дожать Львов
Виктор Скрипник / Getty images

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями после игры против Львова в рамках 10-го тура УПЛ.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

"Футбол есть футбол. Возможно, злую шутку сыграл тот факт, что у соперника удалили игрока. Возможно, некоторые футболисты решили, что следующий же момент будет реализован и вот так мы и играли. Поздравляю Львов с завоеванным очком. Мы же потеряли два.

Потеря очков Зарей и резонансное удаление в видеообзоре матча против Львова

Это реалии нашего украинского футбола. Я не призываю все команды, которые противостоят нам, играть в открытый футбол. Каждый пытается играть по своим возможностям. Комплимент сопернику, который закрылся и сыграл "на ноль". А мы будем учиться дальше взламывать такие обороны", – цитирует Скрипника пресс-служба Зари.

Львов в меньшинстве отобрал очки у Зари

Добавим, что после отчетного матча Львов набрал 7 очков и остался на предпоследней позиции в турнирной таблице УПЛ , а Заря, набрав 16 зачетных баллов, потеряла возможность обойти Александрию и Динамо.

blog_ava
Вест Хэм – Кристал Пэлас: Ярмоленко снова выходит в старте "молотобойцев" – онлайн-трансляция матча
5 октября
950
Теги
Львов - Заря Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
12
мин
Фиорентина
13:30
Удинезе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук