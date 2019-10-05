Львов в меньшинстве отобрал очки у Зари

В рамках 10-го тура УПЛ Львов и Заря голов не забивали.

Первый тайм был небогатым на моменты, но интересных событий в нём было достаточно. Львов, как всегда, ничего опасного не продемонстрировал вообще, но и обстоятельства играли против него: так, на 12-й минуте травму получил Квасный, а на 37-й Педро увидел перед собой прямую красную карточку – бразилец показал средний палец Иванисени после одного из столкновений. И всё это – под мелодию оркестра и матюки Володмира Мазяра. Словом, скучно не было.

Заря не очень хорошо действовала до перерыва. Львов и сам не играл, но и луганчанам не давал, поэтому реально опасные моменты у ворот Сарнавского можно пересчитать по пальцам одной руки. Первый из них произошёл после навеса в центр штрафной – Русин пробил с нескольких метров, голкипер парировал, а ещё два добивания заблокировали защитники. На 14-й подачу со стандарта точно в сетку переправил Вернидуб, но гол отменили из-за офсайда. Был ещё неплохой выстрел Русина с дистанции на 32-й минуте (мимо дальней штанги) и удар Кабаева с нескольких метров выше ворот на 43-й. Вот, в принципе, и всё.

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После перерыва на поле стало веселее. Так, уже на 48-й минуте Русин стрелял с острого угла (Сарнавский парировал), а на 54-й Юрченко метров с 13-ти пробил "с пиру" – Сарнавский перевёл мяч в перекладину, после чего "круглый" отскочил на линию ворот, но не пересёк её! На 60-й и 62-й дальние удары Владлена и Богдана Михайличенко пролетели значительно выше ворот, после чего игра стала затихать. Виктор Скрипник проводил замены, а Львов продолжал срывать атаки соперника всеми возможными методами, не атакуя при этом сам. Лишь на 70-й минуте у Альваро прошел неплохой выстрел из-за пределов штрафной, но Шевченко спокойно поймал сферу.

В следующие 15 минут на поле вообще ничего, кроме фолов, замен и ж'лтых карточек, не происходило. У Зари совсем исчезла острота, хотя она держала мяч большую часть времени – это возвращало зрителя в августовские матчи против ЦСКА Софии, когда точно так же "мужики" не знали, как вскрыть оборону. Львов спокойно отбивался, хотя на 88-й минуте едва не пропустил после "тычка" от Будковского с нескольких метров – Сарнавский сыграл надёжно.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Львов набрал 7 очков и остался на предпоследней позиции в турнирной таблице, а Заря, набрав 16 зачётных баллов, упустила возможность обойти Александрию и Динамо. "Мужики" идут на пятом месте.

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