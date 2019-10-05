Потеря очков Зарей и резонансное удаление в видеообзоре матча против Львова

В рамках 10-го тура УПЛ Львов и Заря голов не забивали. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Звезда продолжила серию нестабильных результатов. Подопечные Виктора Скрипника выиграли лишь раз за последние 6 поединков. Зато Львов прервал свою четырехматчевую проигрышную серию.

Львов в меньшинстве отобрал очки у Зари

Львов набрал 7 очков и остался на предпоследней позиции в турнирной таблице, а Заря, набрав 16 зачетных баллов, потеряла возможность обойти Александрию и Динамо.