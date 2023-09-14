"Я знаю, в какое время мы сейчас играем в футбол, положение Украины во время войны. От этого я отталкиваюсь. Ворскла не может просто достать деньги и положить на стол, заплатить за хороших игроков и безболезненно зайти в сезон. Повторюсь, я не хочу это говорить, но я понимаю, что сказанное из моих уст будет звучать оправданием.

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Поверьте! И 10% того, что писалось в СМИ, не соответствует действительности. Я принимаю это как должное, поскольку слухи и спекуляции в футболе идут с тобой рука об руку. Меня уже женили без меня столько раз! О Динамо писали, Днепр-1. ЛНЗ – последнее. Бывает просыпаюсь, читаю о себе такое, что мне родственники звонят и спрашивают: "Это правда?" Я говорю: "Жаль, но нет" или "Слава богу, что нет".

Это же касается слухов об отставке. Наш вице-президент Олег Викторович выходил на публику и говорил, что ничего и близко нет, о чем писали. Люди живут футболом и любят его у нас. Хотят сенсацию найти. Я никогда не злюсь на это. Принимаю правила игры", – отметил Скрипник в интервью sport-express.ua.

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