"Было бы интереснее, если бы мы вышли вперед. У нас был хороший шанс. Но в таких играх все решают мелкие детали, с чем я поздравляю Динамо. Хотя не могу сказать, что они победили заслуженно. Нам дали по носу, но жизнь не останавливается. У нас еще все впереди. Есть полуфинал Кубка Украины. Нужно работать дальше в таком же плане.

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Мы играли не против команды, которая только обороняется. У Динамо много сборников, они заслуженно идут на первом месте. Стремимся к этому уровню, хотим создавать конкуренцию нашим грандам. С Шахтером получилось, сегодня – нет. Хочется становиться сильнее после таких игр. Пеплом голову не посыпаем.

Мы продолжили играть до самого конца. Бежали вперед, создавали моменты. Все решают нюансы. У нас тоже летал мяч в штрафной Динамо, но наш игрок ударил в своего. При 0:2 были более открытыми, пошли вперед, хотели забить гол престижа. Не получилось", – рассказал Скрипник в комментарии Профутбол Digital.

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