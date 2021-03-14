"Було б цікавіше, якби ми вийшли вперед. У нас був хороший шанс. Але в таких іграх все вирішують дрібні деталі, з чим я вітаю Динамо. Хоча не можу сказати, що вони перемогли заслужено. Нам дали по носі, однак життя не зупиняється. У нас ще все попереду. Є півфінал Кубка України. Потрібно працювати далі в такому ж плані.

Зоря – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми грали не проти команди, яка тільки обороняється. В Динамо багато збірників, вони заслужено йдуть на першому місці. Прагнемо до цього рівня, хочемо створювати конкуренцію нашим грандам. З Шахтарем вийшло, сьогодні – ні. Хочеться ставати сильнішими після таких ігор. Попелом голову не посипаємо.

Ми продовжили грати до самого кінця. Бігли вперед, створювали моменти. Все вирішують нюанси. У нас теж літав м'яч в штрафному Динамо, але наш гравець вдарив у свого. При 0:2 були більш відкритими, пішли вперед, хотіли забити гол престижу. Не вийшло", – розповів Скрипник у коментарі Профутбол Digital.

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