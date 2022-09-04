"Это вторая игра подряд, где нам не хватает концентрации в конце. Я не думаю, что это проблема физического состояния, но мы пропускаем в компенсированное время. И это очень досадно для нас. Трудно найти слова, которые объяснили бы то разочарование, которое сейчас царит в нашей раздевалке.

Металлист 1925 – Ворскла – 3:2 – видео голов и обзор матча

Футбол – это такая игра, которая требует каждую следующую игру проводить лучше предыдущей. Забив, вероятно, подумали, что все позади, начали создавать какие-то моменты. Могу поблагодарить ребят за то, что они стремились сыграть лучше. Сейчас нужно засучить рукава и работать дальше.

Что касается нереализованного пенальти... Конечно, есть те, кто умеет это делать. Так случилось, что не забил Олейник. Вторым на очереди был Марлисон. Но не этот аспект должен быть решающим. Вопрос в том, почему мы не доигрываем последние минуты, чтобы иметь нужный результат.

Успехи Зари? В моей тренерской карьере сейчас новая страница. Я не буду оглядываться назад. Сейчас у меня единственный серьезный интерес – это Ворскла", – цитирует Скрипника официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, накануне полтавчане в добавленное время уступили Металлисту 1925 (2:3), потерпев третье поражение подряд.

Металлист 1925 нанес Ворскле третье поражение подряд – арбитр придумал пенальти, экс-форвард Шахтера оформил дубль