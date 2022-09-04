"Це друга гра поспіль, де нам бракує концентрації в кінці. Я не думаю, що це проблема фізичного стану, але ми пропускаємо в компенсований час. І це дуже прикро для нас. Важко знайти слова, які б пояснили те розчарування, яке зараз панує у нашій роздягальні.

Металіст 1925 – Ворскла – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Футбол – це така гра, яка вимагає кожну наступну гру проводити краще, ніж попередню. Забивши, мабуть, подумали, що все позаду, почали створювати якісь моменти. Можу подякувати хлопцям за те, що вони прагнули зіграти краще. Зараз потрібно засукати рукава і працювати далі.

Щодо нереалізованого пенальті... Ясна річ, маємо тих, хто вміє це робити. Так трапилося, що не забив Олійник. Другим на черзі був Марлісон. Та не цей аспект має бути вирішальним. Питання в тому, чому ми не дограємо останні хвилини, аби мати потрібний результат.

Успіхи Зорі? У моїй тренерській кар’єрі нині нова сторінка. Я не буду озиратися назад. Зараз у мене єдиний серйозний інтерес – це Ворскла", – цитує Скрипника офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, напередодні полтавці у доданий час поступились Металісту 1925 (2:3), зазнавши третьої поразки поспіль.

Металіст 1925 завдав Ворсклі третьої поспіль поразки – арбітр придумав пенальті, екс-форвард Шахтаря оформив дубль