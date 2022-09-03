Металлист 1925 сумел на последних минутах вырвать победу над Ворсклой в матче 3-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Металлист 1925 – Ворскла на Футбол 24.

Ворскла имела возможность выйти вперед на 15 минуте, однако Мозиль был против и парировал пенальти в исполнении Олейника. Полтавчане получили второй шанс на 43 минуте – Марлисон с отметки не промахнулся.

Металлист 1925 нанес Ворскле третье поражение подряд – арбитр придумал пенальти, экс-форвард Шахтера оформил дубль

Во втором тайме Металлист 1925 сравнял счет – Борячук в прыжке замкнул навес с правого фланга. Ближе к концу игры Дмитренко элегантно завершил классную комбинацию. Ворскла быстро отыгралась – Олейник запер головой верховую передачу. Но победа осталась за Металлистом 1925 – Борячук с метров 25 точно пробил в нижний угол.