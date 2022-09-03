Ворскла уступила Металлисту 1925 (2:3) в рамках 3-го тура УПЛ. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Металлист 1925 начал сезон с двух "сухих" матчей. Сначала харьковчане сумели сдержать Шахтер, а затем расписали ничью с Черноморцем. У Ворсклы ситуация была куда хуже. Подопечные Виктора Скрипника уступили Вересу и Заре. Словом, мотивации у обоих коллективов хватало.

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Полтавчане начали игру гораздо активнее. Даже доминировали. Металлисту 1925 приходилось исключительно отбиваться. Выходило успешно, но решил вмешаться Ярослав Козык. Арбитр матча на ровном месте придумал пенальти. Игрока харьковчан обвинили в игре рукой, которой даже близко не было – мяч попал в голову. VAR не было, поэтому справедливость пришлось установить голкиперу. Олег Мозиль не позволил отличиться Денису Олейнику, совершив эффектный сейв.

Ворскла продолжила наседать и в конце первого тайма заработала еще один пенальти. На этот раз никаких вопросов к арбитру. Защитник не успел к мячу и дал Марлисону по ноге. Бразилец сам принялся исполнять наказание и сумел переиграть голкипера своей бывшей команды.

Вторую половину матча Металлист 1925 начал куда смелее. Как следствие, уже на 54-й минуте счет стал равным. Жичиков с правого фланга подал на линию вратарской, а там Борячук головой переправил мяч в сетку. Ворскла больше не смогла навязывать сопернику свою игру. Можем говорить о равновесии. Моментов хватало у обеих ворот.

На 80-й минуте харьковчане провели классную атаку. Ременюк отдал под удар Дмитренко, который вывел свою команду вперед. Очевидно, Ворскла не собиралась проигрывать третий матч подряд. Сразу активизировалась и очень быстро отыгралась. Олейник подал на Степанюка. Помешать Руслану не смогли даже два защитника.

Шансы вырвать победу были и у харьковчан, и у полтавчан. Корить себя емеют за что Борячук и Олейник. Правда, Андрей сумел реабилитироваться за упущенный момент. Уже в компенсированное время экс-форвард Шахтера решился на удар метров с 25-и и забил. Роскошный гол, принесший Металлисту 1925 дебютную победу в нынешнем сезоне. Ворскла проиграла третий матч подряд.

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