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"Если Заря будет бежать с шашками наголо против Динамо и Шахтера, то все знают, что нас ждет", – Скрипник

18:31 70 Читати українською
"Если Заря будет бежать с шашками наголо против Динамо и Шахтера, то все знают, что нас ждет", – Скрипник
Виктор Скрипник / Фото официального сайта Зари

Новый наставник Зари Виктор Скрипник поделился ожиданиями от работы в луганском клубе.

"Нужно рационально играть в футбол. Если мы с шашками наголо будем бежать в играх с Динамо или Шахтером, то все прекрасно понимают, что нас там ждет.

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Я хочу в ближайшее время узнать каждого игрока. Понять, когда он полностью готов, а когда его что-то беспокоит или есть нюансы. От этого и будем вести разговор. Все хотят, чтобы мы нравились болельщикам. Я играл в Вердере – клубе, который всегда играл вперед и забивал много голов. Я тоже сторонник атакующего футбола. Но, повторюсь, нужно рационально использовать те качества игроков, которые есть у нас.

Я очень рад, что перешел в Зарю. Часто встречаю людей, которые меня помнят, как футболиста. Встречаю работников базы. Обычных болельщиков. Пусть у меня и пропала связь с Запорожьем, но при принятии моего решения город сыграло важную роль. Никогда не забываю то, что было. Сделаю все, чтобы болельщиков команды было как можно больше и Зарю они поддерживали. Команда чувствует поддержку трибун", – цитирует Скрипника пресс-служба луганской команды.

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