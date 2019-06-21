toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ФЕРНАНДО ТОРРЕС ТРАНСФЕРИ ДАРІО СРНА НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Скрипник: Ми можемо замінити Караваєва, якщо Динамо справді зацікавиться ним

22:00 1170 Читать на русском
Скрипник: Ми можемо замінити Караваєва, якщо Динамо справді зацікавиться ним
Олександр Караваєв / Фото прес-служби Зорі

Новий керманич Зорі Віктор Скрипник не хвилюється через можливий відхід деяких гравців.

"Кожного дня я дізнаюся більше про команду. Є гравці з хорошим характером. Капітана вибирає команда. У моєму тренерському списку буде п'ять гравців, які представлятимуть Зорю. З них виберуть капітана, віце-капітана.

"Якщо Зоря бігтиме з шашками наголо проти Динамо та Шахтаря, то всі знають, що на нас очікує", – Скрипник

Хто замінить Караваєва? У нас є хлопці, які вже це робили. У захисті справа, наприклад, може зіграти Олександр Тимчик. У півзахисті теж є хороші хлопці, які, у випадку інтересу від Динамо, зможуть замінити Караваєва. Все буде вирішуватися колегіально, і ви про все дізнаєтесь", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону

blog_ava
Сампдорія втрутилась у боротьбу за Маліновського та вже зробила пропозицію Генку
08:52
4308
Теги
Трансфери Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
6
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук