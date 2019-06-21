Скрипник: Ми можемо замінити Караваєва, якщо Динамо справді зацікавиться ним

Новий керманич Зорі Віктор Скрипник не хвилюється через можливий відхід деяких гравців.

"Кожного дня я дізнаюся більше про команду. Є гравці з хорошим характером. Капітана вибирає команда. У моєму тренерському списку буде п'ять гравців, які представлятимуть Зорю. З них виберуть капітана, віце-капітана.

"Якщо Зоря бігтиме з шашками наголо проти Динамо та Шахтаря, то всі знають, що на нас очікує", – Скрипник

Хто замінить Караваєва? У нас є хлопці, які вже це робили. У захисті справа, наприклад, може зіграти Олександр Тимчик. У півзахисті теж є хороші хлопці, які, у випадку інтересу від Динамо, зможуть замінити Караваєва. Все буде вирішуватися колегіально, і ви про все дізнаєтесь", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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