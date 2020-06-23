"У нас половиной команды интересуются другие клубы": Скрипник – о трансферных слухах вокруг Зари

Наставник Зари Виктор Скрипник не скрывает, что его игроки пользуются большим спросом на рынке.

"У нас половиной команды интересуются другие клубы. Когда мы играли в еврокубках, на наших футболистов обращали внимание.

Два лидера Зари отказались переходить в Шахтер, – СМИ

По Богдану Михайличенко скажу, что нам приятно, что у нас есть игрок, которым интересуются такие клубы. Но сейчас он игрок Зари, и, надеемся, в этих пяти играх он принесет нам пользу в достижении наших задач", – подчеркнул Скрипник в интервью Sport.ua.

Напомним, СМИ активно сватают ведущего защитника луганчан Михайличенко в бельгийский Андерлехт. В текущем сезоне он провел за Зарю 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает украинца в 800 тысяч евро.

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