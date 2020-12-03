"Не каждый день мы обыгрываем команды английской Премьер-лиги. Конечно, приятно, ребята – молодцы. Немного огорчило, что Брага выиграла. Сегодня было видно желание, игроки не боялись, играли в то, о чем договаривались. Это хороший соперник с качественными футболистами, но мы искали и дождались своего шанса, не пропустили. Больше позитива, чем негатива.

Заря – Лестер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Лучший ли это матч Зари в этой Лиге Европы? У нас были хорошие игры с той же Брагой, когда мы нанесли более 20 ударов по воротам, играли почти на одной половине поля.

Сегодня была удачная замена. Мы не хотели стоять сзади, искали свои шансы, хотели выиграть, чего и достигли. С учетом того, что это домашняя победа против такого соперника – можно сказать, что это та игра, которую мы так хотели.

Сайядманеш вышел на замену и забил, как и в матче с Рухом. Новый человек вливается в коллектив, у него есть свои качества и неординарная техника. Он привыкает к нам, а мы к нему. Этот процесс длится не один день. Мы знаем, что он может больше и лучше.

У нас остается еще одна игра, которая никакой роли, кроме престижа, не несет. Мы не ежегодно играем в еврокубках, поэтому нужно наслаждаться этими играми. Европа – это тот рынок, где футболисты хотят себя показать, что мы сейчас и делаем.

Команда повзрослела по сравнению с первым матчем против Лестера. Это опыт. Мы же не просто проиграли и забыли. Мы хотим развиваться, мы это пытаемся делать, анализируем, показываем, тренируем. Это приносит плоды, которые мы сейчас пожинаем. Сейчас мы имеем то, что имеем, но лучше бы мы только сейчас начинали этот турнир", – сказал Скрипник в комментарии каналу "Футбол".

Заря вырвала победу над Лестером, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы