"Не кожен день ми обігруємо команди англійської Прем'єр-ліги. Звичайно, приємно, хлопці – молодці. Трохи засмутило, що Брага виграла. Сьогодні було видно бажання, гравці не боялися, грали в те, про що домовлялися. Це хороший суперник з якісними футболістами, але ми шукали і дочекалися свого шансу, не пропустили. Більше позитиву, ніж негативу.

Зоря – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Чи це найкращий матч Зорі у цій Лізі Європи? У нас були хороші ігри з тією ж Брагою, коли ми завдали більше 20 ударів по воротах, грали майже на одній половині поля.

Сьогодні була вдала заміна. Ми не хотіли стояти позаду, шукали свої шанси, хотіли виграти, чого й досягли. З урахуванням того, що це домашня перемога проти такого суперника – можна сказати, що це та гра, яку ми так хотіли.

Сайядманеш вийшов на заміну і забив, як і в матчі з Рухом. Нова людина вливається у колектив, у нього є свої якості і неординарна техніка. Він звикає до нас, а ми до нього. Цей процес триває не один день. Ми знаємо, що він може більше і краще.

У нас залишається ще одна гра, яка жодної ролі, окрім престижу, не несе. Ми не щороку граємо в єврокубках, тому потрібно насолоджуватися цими іграми. Європа – це той ринок, де футболісти хочуть себе показати, що ми зараз і робимо.

Команда подорослішала в порівнянні з першим матчем проти Лестера. Це досвід. Ми ж не просто програли і забули. Ми хочемо розвиватися, ми це намагаємося робити, аналізуємо, показуємо, тренуємо. Це приносить плоди, які ми зараз пожинаємо. Зараз ми маємо те, що маємо, але краще б ми лише зараз розпочинали цей турнір", – сказав Скрипник у коментарі каналу "Футбол".

Зоря вирвала перемогу над Лестером, але втратила шанси на плей-офф Ліги Європи