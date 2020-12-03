Матч Заря – Лестер начался в 19:55 по киевскому времени. Игра проходила в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию поединка, в котором луганчан устраивала только победа для продолжения борьбы за выход из группы. В матче первого тура в Англии Лестер разгромил Зарю со счетом 3:0, а после 4-х туров команда Брендана Роджерса гарантировала себе 1/16 финала.

Заря вырвала победу над Лестером, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы

Заря открыла счет только на 84-й минуте. Сайядманеш замкнул прострельную передачу и вывел луганчан вперед. Правда, победа Браги над АЕКом в параллельном матче не оставила Заре шансов на плей-офф. У команды Скрипника 6 очков и текущее 3 место в группе. В последнем туре Заря сыграет на выезде с Брагой.